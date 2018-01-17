Три из четырех осужденных в США за терроризм родились за границей - Трамп

06:13, 17 января 2018
Мир
267 0

В Конгресс США был направлен пакет мер, направленных на укрепление безопасности в стране.

Дональд Трамп / REUTERS

По данным Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США, 75% осужденных по делам, связанным с терроризмом, родились за границей.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

Читайте такжеСоветник Трампа рассказал о предложении президента отказаться от лотереи Green Card

"Новый доклад Минюста и МВБ показывает, что примерно три из четырех осужденных по делам, связанным с терроризмом, родились за границей", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что в Конгресс США был направлен пакет мер, направленных на укрепление безопасности в стране, включая отказ от цепной миграции и лотереи Green Card.

Ранее Трамп заявил, что что хочет видеть в США мигрантов, приезжающих "отовсюду".

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратится к Конгрессу с требованием отмены визовой программе Green Card.

Трамп призвал Конгресс отменить длительную иммиграционную программу, благодаря которой, по его обвинениям, подозреваемому в совершении теракта на Манхэттене удалось попасть в США.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #миграционная политика Трампа#мигранты в США