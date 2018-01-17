Три из четырех осужденных в США за терроризм родились за границей - Трамп

По данным Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США, 75% осужденных по делам, связанным с терроризмом, родились за границей.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.

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"Новый доклад Минюста и МВБ показывает, что примерно три из четырех осужденных по делам, связанным с терроризмом, родились за границей", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что в Конгресс США был направлен пакет мер, направленных на укрепление безопасности в стране, включая отказ от цепной миграции и лотереи Green Card.

New report from DOJ & DHS shows that nearly 3 in 4 individuals convicted of terrorism-related charges are foreign-born. We have submitted to Congress a list of resources and reforms.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 16, 2018

Ранее Трамп заявил, что что хочет видеть в США мигрантов, приезжающих "отовсюду".

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратится к Конгрессу с требованием отмены визовой программе Green Card.

Трамп призвал Конгресс отменить длительную иммиграционную программу, благодаря которой, по его обвинениям, подозреваемому в совершении теракта на Манхэттене удалось попасть в США.