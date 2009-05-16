Московский ОМОН увез «гей-парад» в неизвестном направлении

Около 20 человек собрались сегодня на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве с намерением провести запрещенный властями гей-парад.

Как передает «Газета.Ru», в руках собравшиеся держали белые гвоздики, а также плакаты «Равные права без компромиссов» и «Гомофобия – позор страны».

Спустя 5 минут после начала акции на смотровой площадке появились бойцы ОМОН, которые задержали почти всех участников пикета, посадили их в автобус и увезли в неизвестном направлении.

В то же время, радиостанция «Эхо Москвы» сообщает, что в ходе несанкционированного митинга в защиту прав сексуальных меньшинств задержано 25 человек, в том числе организатор гей-парада Николай АЛЕКСЕЕВ.

Ранее в ГУВД города Москвы заявили, что не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций в центре Москвы и предупредили граждан об ответственности за участие в них.

Как сообщал УНИАН, 13 мая посол Российской Федерации при ЕС Владимир ЧИЖОВ пояснил, что запрещение гей-парадов в Москве вызвано лишь намерениями сохранить гражданское спокойствие.

Он также посоветовал лидерам гей-организаций России отмечать свои праздники другим образом, чем проведение гей-парадов.