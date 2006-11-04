Россия отмечает День народного единства

Россия отмечает сегодня День народного единства.

Государственный праздник День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польской интервенции, передает ИТАР-ТАСС.

Эта дата считается одной из важнейших в отечественной истории. События 1612 года ознаменовали собой окончание так называемого Смутного времени - глубочайшего кризиса, поразившего Московское государство. Новый "красный день календаря", по решению российского парламента, пришел в конце 2004 года.

День народного единства отмечается всего во второй раз, но уже имеет свои традиции. Одна из них - возложение цветов к памятнику народным героям Минину и Пожарскому на Красной площади.