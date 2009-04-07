Затулин: Россия без энтузиазма относится к досрочным выборам ВР в Украине

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН сомневается в возможности прохождения народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА во второй тур на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеомоста Москва-Киев.

К.ЗАТУЛИН подчеркнул: «Очевидно, что новые политические лидеры могут и должны появиться в процессе подготовки к выборам 2009 года, но вряд ли они достигнут такого уровня, чтобы претендовать на второй тур».

По его мнению, «скорее всего, во втором туре столкнутся Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ».

В то же время К.ЗАТУЛИН выразил сомнение в том, что А.ЯЦЕНЮК сможет «набрать голоса не только на западе Украины, но и на востоке и юге».

Он добавил, что на результат второго тура выборов влияние будут оказывать те кандидаты в президенты, которые займут третье и четвертое места по результатам голосования в первом туре.

При этом К.ЗАТУЛИН выразил сомнение в том, что Партия регионов и ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ способны будут вернуть доверие избирателей на востоке и юге Украины «без выдвижения новой политической силы, без обновления палитры участников».

Говоря о возможности досрочных парламентских выборов в Украине, К.ЗАТУЛИН подчеркнул, что это свидетельствует об «определенном маневре, направленном на то, чтобы найти хоть какое-то основание для продолжения своего политического пути».

По его словам, нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО, как в свое время Леонид КУЧМА, «не хочет уходить», поэтому «происходят манипуляции с досрочными выборами, поскольку выборы Президента будут очередными, а их хотят назвать досрочными, тем самым провоцируя парламент пойти на досрочные выборы».

К.ЗАТУЛИН подчеркнул, что в России отношение к возможным досрочным парламентским выборам воспринимается «без энтузиазма».