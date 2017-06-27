Дубай назван лучшим городом с современной архитектурой

Дубай стал лидером еще одного международного рейтинга, на этот раз завоевав титул лучшего мегаполиса с современной архитектурой. Рейтинг «20 лучших городов мира по версии любителей архитектуры» составил журнал о путешествиях Conde Nast Traveller, передают "Русские Эмираты".

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Международное издание объяснило, что визуальный дизайн города может перемещать людей во времени и «приземлять» в очень особенном месте, что может быть связано как с городским планированием, так и с адаптацией к культурным движениям.

Дубай был описан как дом для современной архитектуры. За последние 10 лет ландшафт Дубая сильно трансформировался. Ставший домом для самого высокого небоскреба мира Burj Khalifa, культового отеля Burj al Arab и рукотворного архипелага, воспроизводящего карту мира, Дубай привлек таких великих архитекторов современности, как Заха Хадид и Рем Колхас.

В топ-20 лучших мегаполисов мира также вошли: Санкт-Петербург с архитектурой рококо, Майами – с арт-деко, Бразилиа – с футуризмом, Афины – с классикой, Рим – с барокко, Флоренция – с архитектурой эпохи Ренессанс.