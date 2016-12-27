Полиция Дубая подключит искусственный интеллект для раскрытия преступлений

Полиция Дубая станет одной из первых организаций, которая будет использовать программное обеспечение прогнозирования преступлений, передает Naked-science.

Система строится на основе программного обеспечения SIME (Space Imaging Middle East). Как говорят разработчики, алгоритм машинного обеспечения будет использовать огромные базы данных о преступлениях, чтобы выявить закономерности. В дальнейшем система будет показывать, в каких районах имеется наибольшая вероятность совершения преступления. Это позволит полиции заранее обеспечивать наилучшее патрулирование и защиту районов города.

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Подобные системы уже использовались сотрудниками полиции США, однако еще рано говорить об успехах технологии. С другой стороны, создатели новой системы говорят, что их разработка является более совершенной благодаря использованию алгоритмов машинного обучения.

Стоит отметить, что существуют противники подобных технологий, а также законодательные ограничения, которые затрудняют развитие систем прогнозирования преступлений. Так, Американский союз защиты гражданских свобод выступает за отмену использования подобных систем из-за того, что базы данных, используемые для прогнозирования, несут в себе расовые предубеждения.