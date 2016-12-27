Полиция Дубая подключит искусственный интеллект для раскрытия преступлений

17:04, 27 декабря 2016
Мир
1232 0

Новую технологию прогнозирования преступлений сравнивают с аналогичной технологией из фильма «Особое мнение», в котором система искусственного интеллекта предсказывала, когда и где может быть совершено преступление. 

REUTERS

Полиция Дубая станет одной из первых организаций, которая будет использовать программное обеспечение прогнозирования преступлений, передает Naked-science.

Система строится на основе программного обеспечения SIME (Space Imaging Middle East). Как говорят разработчики, алгоритм машинного обеспечения будет использовать огромные базы данных о преступлениях, чтобы выявить закономерности. В дальнейшем система будет показывать, в каких районах имеется наибольшая вероятность совершения преступления. Это позволит полиции заранее обеспечивать наилучшее патрулирование и защиту районов города.

Читайте такжеВ США создают системы оружия с искусственным интеллектом

Подобные системы уже использовались сотрудниками полиции США, однако еще рано говорить об успехах технологии. С другой стороны, создатели новой системы говорят, что их разработка является более совершенной благодаря использованию алгоритмов машинного обучения.

Стоит отметить, что существуют противники подобных технологий, а также законодательные ограничения, которые затрудняют развитие систем прогнозирования преступлений. Так, Американский союз защиты гражданских свобод выступает за отмену использования подобных систем из-за того, что базы данных, используемые для прогнозирования, несут в себе расовые предубеждения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #полиция#искусственный интеллект