Стянуты автозаки и бронетехника: в Москве закрыли для пешеходов вход на улицу, где должен пройти митинг (фото)

Вход на улицу перекрыли спецтехникой. К улице также стянуты автозаки и бронетехника, передает Дождь.

Перекрыты и смежные с Тверской улицы. Сейчас попасть на Тверскую можно только при наличии специального пропуска. На улице находятся люди, которые монтируют декорации для проведения праздника "Времена и эпохи".

Для проезда автомобилей Тверскую перекрыли с 18:00 11 июня.

Ранее в Сети показали фото с улицы Тверской в Москве, где состоится антикоррупционный митинг российского оппозиционера Алексея Навального.

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Накануне политик Алексей Навальный объявил, что согласованный с городскими властями митинг на проспекте Сахарова переносится на Тверскую. Такое решение было принято из-за отказа всех подрядчиков сотрудничать с организаторами акции и устанавливать на проспекте Сахарова сцену и звук для выступления. Шествие на Тверской улице не согласовано с мэрией Москвы. Полиция города опубликовала официальное предупреждение для участников акции о недопустимости любых провокационных действий.

"Поскольку на Тверской улице запланированы массовые праздничные мероприятия ко Дню России, то любые провокационные действия со стороны протестующих будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", — сообщается на сайте московской полиции.