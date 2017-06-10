Военные США помогают филиппинской армии в боях против исламистов

Силы специального назначения армии Соединенных Штатов Америки помогают вооруженным силам Филиппин в боевых действиях против исламистов на юге страны, в частности, во время боев за город Марави.

Об этом в субботу, 10 июня, сообщил представитель посольства США на Филиппинах, передает Deutsche Welle.

"На запрос правительства Филиппин силы спецназначения США помогают вооруженным силам Филиппин в проведении текущих операций в Марави", - сообщил представитель посольства США.

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При этом он отказался сообщить подробности того, какую именно поддержку оказывают американские военнослужащие армии Филиппин, объяснив это соображениями безопасности.

Бои между исламистами и филиппинской армией на юге страны продолжаются с конца мая. Бои идут за город Марави с населением в 200 тысяч жителей, который в мае захватили отряды близкого к террористической организации "Исламское государство" (ИД) исламистской группировки "Абу Саяф".

Накануне, 9 июня, филиппинская авиация нанесла очередные удары по предполагаемым позициям террористов в Марави. Начиная с конца мая в боях погибло более 200 человек, среди которых много гражданских.