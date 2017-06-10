Трамп призвал Катар прекратить финансировать терроризм

Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что этому пора положить конец.

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом, которую транслирует Белый дом.

«Мы должны прекратить финансирование терроризма. Я решил вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, нашими выдающимися генералами и военными чиновниками, что пришло время призвать Катар остановить финансирование. Они должны остановить это финансирование экстремистской идеологии», — подчеркнул Трамп.

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Американский лидер призвал «прекратить учить людей убивать других людей, прекратить заполнять их головы ненавистью и нетерпимостью».

«Я не буду называть другие страны. Мы не закончили решать эту проблему, но мы ее решим. У нас нет выбора», — добавил он.

РанееТрамп назначил Тиллерсона посредником в контактах между рядом арабских стран в Персидском заливе и Катаром.