США не нашли в воздухе над КНДР радиационных частиц

США не нашли в воздухе над Северной Кореей радиационных частиц, которые подтверждали бы проведение ядерных испытаний в КНДР в понедельник. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники, имеющие доступ к секретной информации.

По данным источников, самолет-разведчик американских ВВС WC-135 Constant Phoenix во вторник собрал образцы воздуха в небе над регионом проведения предполагаемых испытаний. Радиоактивных частиц, которые бы подтверждали проведение ядерных испытаний, в этих образцах обнаружено не было.

"У нас нет информации, которая бы позволила подтвердить, что были проведены ядерные испытания", - приводит CNN слова источника.

В то же время источник подчеркнул, что это лишь предварительные сведения и из них нельзя сделать однозначный вывод о том, какие испытания проводились в Северной Корее.

По его данным, испытания могли проводится на хорошо подготовленном полигоне, с которого не произошло утечки радиации.

Дополнительно источник отметил, что заряд мог быть малой мощности и взорван на большой глубине, что также не привело бы к выбросу радиации. В конце концов, по данным источника, Северная Корея могла произвести подземный взрыв мощного заряда обычной взрывчатки.

В настоящее время военные пытаются воспроизвести компьютерную модель ветров, которые преобладали в момент испытаний над Северной Кореей для того, чтобы определить в каком направлении могли уйти радиоактивные частицы, если таковые и были.

РИА "Новости"