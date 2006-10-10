США рассекретили свою космическую политику

Национальная безопасность США критически зависит от их возможностей в космосе, говорится в рассекреченной Национальным аэрокосмическим агентством США (National Aeronautics and Space Administration, NASA) части космической политики США.

"Национальная безопасность США критически зависит от возможностей в космосе и эта зависимость будет увеличиваться", - говорится в рассекреченном документе из десяти страниц, опубликованном НАСА.

В соответствии с документом, для достижения целей новой космической политики необходимо, в первую очередь, поддерживать и санкционировать оборонные и разведывательные операции, причем как в мирное время, так и во время кризисов и конфликтов всех уровней.

Кроме этого США должны разработать и применить космические возможности, которые укрепят преимущества США и поддержат реформу безопасности и разведки, отмечается в космической политике. Для воплощения целей, поставленных в документе, его авторы дают рекомендации и главе Пентагона.

"Министр обороны должен поддерживать возможности произвести космическую поддержку, расширить вооруженные силы и осуществлять контроль космического пространства", - говорится в документе. Также в задачи главы оборонного ведомства входит и создание возможностей, планов и мер для обеспечения свободы действия в космосе.

А в случае, если будет приказано, воспрепятствовать вражеской свободе действий в космосе", - отмечается в космической политике.

Авторы новой космической политики дают рекомендации и директору Национальной разведки. Они, в основном, касаются сбора и своевременного предоставления различных разведданных.

"Директор Национальной разведки должен обеспечить сбор иностранной космической развединформации и анализ возможностей, что предоставит важную информацию для внутренней и внешней безопасности", - отмечается в документе.

Кроме военных ведомств, к выполнению поставленных в новой космической политике целей, привлечены и гражданские. Так, главе министерства торговли предписано через Национальную океанографическую и атмосферную администрацию во взаимодействии с Пентагоном и НАСА продолжить консолидацию гражданских и военных спутников.

РИА "Новости"