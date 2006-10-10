”Вышеградская четверка” ждет скорого вступления в Шенгенскую зону

Страны Вышеградской “четверки” – Венгрия, Чехия, Словакия и Польша – надеются добиться присоединения к Шенгенской зоне до конца 2007 года.

Об этом, как сообщают польские СМИ, заявили сегодня премьеры “четверки” во время встречи в Вышеграде.

По словам премьер-министра Словакии Роберто ФИКО, “в ЕС нет места для различных трактовок новых и старых членов. Не может быть равных и более равных”.

Премьеры также высказались за необходимость определения общих позиций в таких вопросах как энергетическая, зарубежная и оборонная политика ЕС.

Как отметил премьер-министр Польши Ярослав КАЧИНСКИЙ, роль Группы после 15 лет сотрудничества и после входа Вышеградской четверки в НАТО и ЕС не только не ослабилась, а наоборот - выросла.

Справка УНИАН. Вышеградская Группа была образована в 1991 году в Вышеграде (Венгрия), городе встречи в 1339 году польского короля Казимира ІІІ Великого с королем Чехии Яном Люксембургским и венгерским королем Каролем Робертом. Главной задачей Группы стала гармонизация действий стран-членов в деле интеграции с европейскими институтами.