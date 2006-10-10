Путин: убийство Политковской наносит России больший вред, чем сами ее публикации

Президент России Владимир ПУТИН назвал убийство российской журналистки Анны Политковской «омерзительным по своей жестокости».

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом В.ПУТИН заявил сегодня на пресс-конференции в Дрездене.

"Кто бы его ни совершил и чем бы он ни руководствовался, это преступление не должно остаться безнаказанным", - сказал В.ПУТИН.

Российский Президент подчеркнул, что это убийство направлено против России, против действующей власти и в России в целом, и в Чеченской республике.

Президент РФ также признал, что А.Политковская была острым критиком действующей власти в России.

"Но я думаю, что журналисты должны это знать, что степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным", - подчеркнул В.ПУТИН.

В связи с этим он считает, что убийство А.Политковской наносит России больший вред, чем сами ее публикации.

Как сообщал УНИАН, А.Политковская была убита 7 октября в подъезде собственного дома в Москве.