Терминал лондонского ”Хитроу” эвакуирован в связи с угрозой теракта

Второй терминал лондонского аэропорта "Хитроу" был в срочном порядке эвакуирован в связи с угрозой теракта.

На территории терминала, обслуживающего европейские рейсы, обнаружили подозрительную сумку.

По некоторым данным, сотрудники терминала заметили, как неизвестный мужчина вбежал в зал регистрации и бросил на пол сумку.

Эвакуировано также административное здание, расположенное рядом со вторым терминалом.

Корреспондент.net