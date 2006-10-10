Терминал лондонского ”Хитроу” эвакуирован в связи с угрозой теракта
18:02, 10 октября 2006Мир
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Обнаружена подозрительная сумка
Второй терминал лондонского аэропорта "Хитроу" был в срочном порядке эвакуирован в связи с угрозой теракта.
На территории терминала, обслуживающего европейские рейсы, обнаружили подозрительную сумку.
По некоторым данным, сотрудники терминала заметили, как неизвестный мужчина вбежал в зал регистрации и бросил на пол сумку.
Эвакуировано также административное здание, расположенное рядом со вторым терминалом.
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