Ядерное оружие КНДР - блеф

Подземный взрыв, произведенный Северной Кореей 9 октября на полигоне в местечке Хвадери на северо-востоке страны, не был ядерным, сообщает The Washington Times со ссылкой на анонимный источник в спецслужбах США.

После проведенных исследований американская разведка пришла к выводу, что КНДР использовала обычную взрывчатку большой мощности. Предполагается, что это был тротил массой до нескольких сотен тонн (этим объясняются сейсмические колебания силой до 4 баллов по шкале Рихтера, зафиксированные в районе взрыва).

Также спецслужбы США не исключают, что у северокорейцев был плутониевый заряд, а эта взрывчатка использовалась как детонатор для получения цепной реакции (сфера из плутония-239 обжимается равномерным взрывом со всех сторон), однако ее вызвать не удалось. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу (Tony Snow) ранее заявил, что для анализа ситуации в связи с проведенными КНДР испытаниями потребуется два дня.

Лента.ру