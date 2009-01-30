Премьер-министр Грузии подал в отставку
17:36, 30 января 2009Мир
1794
В прямом эфире
Премьер-министр Грузии Григол МГАЛОБЛИШВИЛИ сегодня в прямом эфире телевидения Грузии объявил о своем решении уйти в отставку.
Как сообщает ИА «Новости-Грузия», премьер, который в январе прошел курс лечения в Германии в связи с заболеванием почек, объяснил свое решение проблемами со здоровьем.
Г.МГАЛОБЛИШВИЛИ сообщил, что обратился к Президенту с просьбой подобрать нового кандидата на пост премьера, отметив, что сам рекомендовал назначить на эту должность нынешнего министра финансов Нику ГИЛАУРИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter