Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Григол МГАЛОБЛИШВИЛИ сегодня в прямом эфире телевидения Грузии объявил о своем решении уйти в отставку.

Как сообщает ИА «Новости-Грузия», премьер, который в январе прошел курс лечения в Германии в связи с заболеванием почек, объяснил свое решение проблемами со здоровьем.

Г.МГАЛОБЛИШВИЛИ сообщил, что обратился к Президенту с просьбой подобрать нового кандидата на пост премьера, отметив, что сам рекомендовал назначить на эту должность нынешнего министра финансов Нику ГИЛАУРИ.