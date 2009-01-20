Ющенко и Лукашенко договорились вместе продвигаться в ЕС

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЮЩЕНКО и Александр ЛУКАШЕНКО договорились активизировать сотрудничество в рамках инициативы “Восточное партнерство” с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Чернигове.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что обсуждал со своим белорусским коллегой вопрос выработки совместных действий по реализации инициативы “Восточное партнерство”.

«Как увидите общие потребности, общие желания, в том числе и Молдовы, Грузии, Азербайджана, Армении – это новая тема, которая открывается в наших отношениях, и необходимо сделать большую инвентаризацию общих позиций в тех или других областях, и что мы можем в рамках диалога с Еврокомиссией», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что необходимо разработать совместный план развития отношений с Европейским Союзом.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае этого года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.