В РФ из-за нехватки денег местные власти решили погасить "Вечный огонь"

Об этом сообщает "Медиа зона".

В департаменте городского хозяйства агентству пояснили, что Вечный огонь будут зажигать в Дни воинской славы. Утверждается, что решение принял директор департамента Сергей Фролов, который якобы не согласовывал его с мэром Вячеславом Двораковским.

«Не предусмотрено ассигнований на поддержание мемориала, нет нормативов по горению. Решили пока так — огонь гореть будет 15–17 дней в году, в том числе 23 февраля и 9 мая», — уточнили агентству FlashSiberia в мэрии.

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Местный житель Александр Павликов еще 6 марта заметил, что Вечный огонь потух. «Кто знает что случилось авария, ремонт, газ кончился?» — задавался он вопросом во «ВКонтакте».

Агентство «Омскинформ» напоминает, что церемония открытия мемориала прошла 8 мая 2015 года. Репортаж с церемонии опубликован под заголовком «Омичи плакали, когда в парке Победы наконец-то зажгли Вечный огонь».

«В память о тех, кто ценой своей жизни сделал эту победу. Сегодня отдадим, наверное, самое дорогое — это память о тех, кто погиб на фронтах, кто умер от ран, и этот Вечный огонь будет гореть здесь всегда, напоминая о том, что наши деды и отцы отдали жизнь за нас. Об этом должны помнить все поколения, пусть эта память будет жива всегда», — говорил тогда Назаров.