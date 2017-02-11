В Шотландии в химчистке потеряли 150-летнее свадебное платье

Как передает Русская служба Би-Би-Си, 29-летняя Тесс Ньюэлл вышла замуж в июне, в сентябре отправила платье в чистку, а в октябре химчистка закрылась.

"Когда я обручилась, моя бабушка сказала мне: у меня есть платье, которое принадлежит семье с 1870 года, оно на чердаке, я хочу, чтобы ты его надела", - рассказывает женщина.

Читайте такжеВ Ужгороде прошел 7-й закарпатский парад невест (фоторепортаж)

"Я всегда любила старинные вещи, и для меня было огромной честью надеть его в день свадьбы. Это было потрясающе, когда я открыла коробку, оно было завернуто в папиросную бумагу. Оно немного пожелтело, и я отдала его в чистку", - говорит Ньюэлл.

Она попросила отца снова отнести платье в химчистку в сентябре после свадьбы.

"Ему сказали, что это займет от восьми до 10 недель, и моя мама подумала, что это слишком много, но мы согласились", - рассказывает женщина.

"Он звонил и проверял, готово ли оно, и они говорили нет, и в итоге он пошел в химчистку два дня назад, и к своему ужасу увидел табличку, где говорилось, что она обанкротилась", - сказал шотландка.

Читайте такжеШотландия с помощью энергии ветра обеспечила электричеством всю страну

"Когда мама позвонила и сказала мне, мы проплакали много времени. Для нашей семьи это так печально, и мы надеемся, что кто-нибудь знает, где оно, и сможет вернуть его нам", - добавила она.

Девушка также съездила по адресу, где был зарегистрирован владелец химчистки, однако оказалось, что дом также был изъят.

Теперь пострадавшая семья собирается обращаться в полицию.