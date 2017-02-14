Столтенберг: За минувший год расходы на оборону стран-членов НАТО выросли на $10 миллиардов
14:31, 14 февраля 2017Мир
758
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что за минувший год расходы на оборону Альянса выросли на 10 млрд долларов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.
Читайте такжеСтолтенберг встретится с Лавровым в Мюнхене: среди вопросов - ситуация в Украине
Столтенберг представил новые количественные данные о расходах на оборону странами – членами НАТО в 2016 году.
«Расходы на оборону в реальном исчислении увеличились на 3,8 % среди европейских союзников вместе с Канадой. Это является существенно более высоким показателем, чем мы предполагали изначально. Это составляет примерно на 10 миллиардов долларов больше для нашей обороны», – заявил Столтенберг.
Также он высказался за необходимость сохранения этого импульса в увеличении расходов на оборону.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter