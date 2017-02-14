Столтенберг: За минувший год расходы на оборону стран-членов НАТО выросли на $10 миллиардов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

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Столтенберг представил новые количественные данные о расходах на оборону странами – членами НАТО в 2016 году.

«Расходы на оборону в реальном исчислении увеличились на 3,8 % среди европейских союзников вместе с Канадой. Это является существенно более высоким показателем, чем мы предполагали изначально. Это составляет примерно на 10 миллиардов долларов больше для нашей обороны», – заявил Столтенберг.

Также он высказался за необходимость сохранения этого импульса в увеличении расходов на оборону.