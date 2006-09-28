Каждые пять лет из-за отсутствия питьевой воды умирают 1,5 млн детей

В мире каждые пять лет из-за отсутствия питьевой воды умирают полтора миллиона детей, говорится в сообщении ЮНИСЕФ, обнародованном в четверг.

"Несмотря на достигнутый прогресс, около 425 миллионов детей в возрасте до 18 лет по-прежнему лишены доступа к безопасной питьевой воде, около 980 миллионов не имеют возможности пользоваться базовыми нормами санитарии", - заявляет ЮНИСЕФ.

Требование обеспечить минимальные санитарные требования населению планеты - одна из основных Целей развития ООН, поддержанная всеми государствами-членами.

Начиная с 1990 года, когда ООН занялась этой проблематикой, 1,2 миллиарда человек на планете смогли пить безопасную для жизни и здоровья воду.

ЮНИСЕФ отмечает прогресс в этой области в странах Латинской Америки, Южной Азии, карибских государствах, которые могут обеспечить доступ своим гражданам к чистой питьевой воде и минимальне санитарные условия на десять лет раньше поставленной цели.

Тем не менее, более 10% населения Земли по-прежнему не получили возможности пить безопасную воду, подвергаясь риску массовых эпидемий.

РИА "Новости"