Эксперты оценили вероятность захвата Балтики Россией

Об этом рассказал директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин и историк Юрий Фельштинский, передает "Апостроф".

По мнению Баронина, у Кремля есть все возможности для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в прибалтийских странах. Но эксперт считает, что Путин пойдет на это только в крайнем случае, поскольку последствия таких действий непредсказуемы.

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Вместе с тем он отмечает, что Балтика является "ахиллесовой пятой" НАТО, поэтому нет гарантий, что Россия не пойдет на агрессию.

Фельштинский в свою очередь указывает, что Балтика находится в зоне риска в контексте идей о "русском мире", которые продвигает Кремль. По его мнению, под ударом находится не только Нарва, в которой много русского населения, но и все прибалтийские страны. Он объясняет это тем, что с военной точки зрения не имеет значения, нарушен ли суверенитет только Эстонии или же еще Литвы и Латвии.

Он добавляет, что кроме трех бывших советских республик, в зону риска попадает также Финляндия, а возможно что и Швеция.