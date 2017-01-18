Снявший с резиденции флаг ЕС новый президент Молдовы рассказал, какую "удочку" просил у Путина

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы приехали сюда не за деньгами. Я не просил у Путина денег. Дайте нам удочку, рыбу мы сами поймаем. Дайте нам возможность зарабатывать, возможность производить и экспортировать», - сказал Додон в эфире радио «Sputnik.Молдова».

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Ранее со здания резиденции нового президента Молдавии Игоря Додона сняли флаг Европейского Союза. 23 декабря прошла церемония инаугурации нового главы государства. Додон призвал к единству в стране и обязался сохранять нейтралитет Молдовы. Он заявил, что в ближайших планах в качестве президента – визит в Москву, а затем в Брюссель.