Трамп назначит Келлиэнн Конуэй своим советником на посту президента
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого запланирована на 20 января 2017 года, решил назначить бывшего руководителя своего избирательного штаба и консультанта Келлиэнн Конуэй на должность советника, когда официально займет пост президента.
Об этом говорится на официальном сайте переходной команды избранного президента США «Сделаем Америку снова великой».
Конуэй на этой должности продолжит играть роль близкого консультанта президента и вести работу с правительственными чиновниками для эффективного донесения и выполнения законодательных приоритетов Трампа.
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«Келлиэнн Конуэй является консультантом и стратегом, которая заслуживает доверия и которая играла решающую роль в моей победе. Она неутомимо и настойчиво отстаивает мою программу и имеет удивительное понимание относительно того, каким образом эффективно доказывать нашу позицию», – подчеркнул Трамп.
Конуэй стала первой женщиной в США среди республиканцев и демократов, которая возглавляла избирательную компанию кандидата, выигравшего президентские выборы.