В Сингапуре рождественский парк украсили более чем 800 тысячами лампочек (фоторепортаж)

16:46, 12 декабря 2016
Мир
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В Сингапуре на студии Universal удалось создать действительно рождественское настроение.

Рождественский парк развлечений Universal Studios в Сингапуре украсили более чем 800 000 лампочек.

Отметим, христианство в Сингапуре исповедуют лишь около 14% населения.

Как сообщал УНИАН, в Европе и США рождественское настроение витает еще с ноября. Там уже давно украшены рождественскими огнями улицы, а также работают праздничные ярмарки.

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Теги: #фоторепортаж#Рождество#Сингапур