В Сингапуре рождественский парк украсили более чем 800 тысячами лампочек (фоторепортаж)

Рождественский парк развлечений Universal Studios в Сингапуре украсили более чем 800 000 лампочек.

Отметим, христианство в Сингапуре исповедуют лишь около 14% населения.

Как сообщал УНИАН, в Европе и США рождественское настроение витает еще с ноября. Там уже давно украшены рождественскими огнями улицы, а также работают праздничные ярмарки.