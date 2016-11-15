В Лондоне завершился допрос Ассанжа по делу о домогательствах

Подробности допроса неизвестны. Сообщается, что эквадорские чиновники должны будут передать заявление о результатах разговора с Ассанжем шведским прокурорам, сообщает Русская служба Би-би-си.

"После этого доклада прокуроры смогут принять решение о продолжении расследования", - говорится в заявлении прокуратуры Швеции.

Читайте такжеКоту Джулиана Ассанжа надели галстук на время допроса хозяина

Один из адвокатов Ассанжа Пер Самуэлсон ранее сообщил, что его подзащитный готов сотрудничать со следствием.

"Он очень рад, что ему, наконец, дали возможность сделать заявление шведским прокурорам. Он ждал этого шесть лет. Он очень тщательно готовился, он сделает заявление и будет в полной мере сотрудничать [со следствием]", - заявил Самуэлсон.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора с 2012 года. Он попросил у Эквадора политического убежища, пытаясь избежать грозящей ему экстрадиции в Швецию. Он опасается, что Швеция выдаст его Соединенным Штатам.

Как сообщал УНИАН, в октябре Ассанжу отключили интернет после публикации речи Хиллари Клинтон на переговорах с Goldman Sachs.