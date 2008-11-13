НАТО не будет отвечать на решение о ракетах "Искандер"

НАТО не планирует ответных действий на решение России о возможном размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер в Таллине.

"Мы живем не в те времена, когда следовало бы размещать ракеты, и я думаю, что до этого не дойдет. Никакой конкретной реакции со стороны НАТО не запланировано", - заявил генсек НАТО, отметив, что заявление президента России не способствует решению вопроса.

"Этих ракет еще нет в Калининградской области и, я надеюсь, что и не будет. Мы рассчитываем достичь такого уровня отношений между НАТО и Россией, что Россия не станет размещать ракеты в Калининграде", - сказал Схеффер во время совместной пресс-конференции в среду после завершения встречи с премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом.

Президент России Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию 5 ноября сообщил о возможности размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области в ответ на планы США развернуть системы ПРО близ границ в Польше и Чехии.

Как сообщают российские СМИ, оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые Президент России обещает разместить в Калининградской области, в достаточных количествах пока просто не существует.

Однако сегодня директор по особым поручениям ФГУП "Рособоронэкспорт" Николай Димидюк сообщил, что у России не будет проблем с изготовлением ракетных комплексов "Искандер" ввиду мирового финансового кризиса. По его словам, будет лишь приостановлена поставка комплексов за рубеж, пока ими не будут укомплектованы Вооруженные силы России. "Предприятия-производители этих систем КБМ "Коломна" находится на плаву, и комплекс будет поставлен (в вооруженные силы) вовремя", - заверил Димидюк.