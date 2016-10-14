"Большая чистка": в Турции выдали почти 200 ордеров на аресты судей и прокуроров

В Турции продолжается преследование подозреваемых в связях с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом: на аресты судей и прокуроров, подозреваемых в приверженности движению Гюлена, выдано 189 ордеров.

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на приближенное к властям Турции информагенство Anadolu, основанием для подозрения оказалась программа ByLock - мобильное приложение мгновенных сообщений.

Отмечается, что 30 подозреваемых проживают в Стамбуле. Успели ли уже кого-то задержать, пока неизвестно.

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Кроме того, от работы отстранено 2400 педагогов - в отношении их также продолжаются расследования.

Как сообщалось, на прошлой неделе турецкие власти выдали ордера на арест 166 полицейских, в том числе и руководителей полицейских отделений в 35 провинциях. Причиной подозрений тогда также стал мессенджер ByLock, которым пользовались правоохранители. ByLock дает лучшую шифровку информации, чем другие аналогичные программы.

В целом со времени провального переворота в Турции 15 июля около 30 тысяч человек были арестованы, а еще более 50 тысяч государственных служащих уволены с должностей.