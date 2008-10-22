Российские боевые корабли прибыли в Турцию

22 октября корабли Северного флота российских ВМФ вошли в турецкий порт Акзас-Карагач, сообщает РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Чабаненко", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и корабли обеспечения останутся на базе ВМС этой страны до 26 октября, чтобы ознакомится с достопримечательностями города и принять участие в спортивных состязаниях с турецкими коллегами. Местным жителям откроют для посещения БПК "Адмирал Чабаненко".

Визит запланирован в рамках дальнего похода кораблей Северного флота в Средиземное море, который начался 22 сентября. После средиземного круиза "Петр Великий" и "Адмирал Чабаненко" возьмут курс на Атлантику, чтобы в ноябре провести учения в Карибском море совместно с ВМС Венесуэлы.

"Адмирал Чабаненко" имеет на вооружении противокорабельные крылатые сверхзвуковые самонаводящиеся ракеты 3М-80 "Москит", которые способны совершать маневры на больших скоростях при почти нулевой высоте над уровнем водной поверхности. "Москиты" могут не только преодолевать помехи радиоэлектронной борьбы, но и использовать их для более точного наведения на цель. Помимо этого, корабль вооружен зенитными установками "Кинжал" и "Кортик". В состав российского флота он вошел в 1999 году.

Тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения "Петр Великий" - флагман Северного флота ВМФ России. Он способен поражать крупные надводные цели, защищать морские соединения от атак с воздуха и подводных лодок противника в удаленных районах морей и океанов. Основу вооружения ТАРК составляют противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты дальнего действия "Гранит" П-700. Они могут содержать ядерный заряд мощностью до 500 килотонн и поражать цели на расстоянии до 600 километров. Однако, по утверждению официального представителя МИД РФ Андрея Нестеренко, тактического ядерного оружия на борту корабля нет.