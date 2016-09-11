15-я годовщина трагедии: в США вспоминают жертв терактов 11 сентября (фоторепортаж)

В США отмечают 15-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года, когда террористы «Аль-Кайды» захватили самолеты и направили их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один самолет разбился в Пенсильвании.

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Президент Барак Обама принял участие в минуте молчания, объявленной в Белом доме в 8:46 утра, когда первый из захваченных самолетов врезался в здание Всемирного торгового центра. Позднее он выступил на церемонии в Пентагоне в память погибших в результате терактов, сообщает «Голос Америки».

Как и в прошлые годовщины событий 11 сентября в Нью-Йорке родственники погибших зачитают имена 2983 жертв терактов. Вечером в Нью-Йорке прожекторы направят в небо два огромных луча, символизирующих разрушенные башни-близнецы Всемирного торгового центра.

«Пятнадцать лет назад сентябрьский день, начавшийся, как и всякий другой, стал одним из самых мрачных дней в истории нашей страны», – сказал президент США Барак Обама в субботнем обращении к стране.

Президент напомнил, что в тот сентябрьский день «прервались почти 3000 жизней ни в чем не повинных людей из всех слоев общества, всех рас и религий, всех цветов кожи, со всей Америки и со всего мира».

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Это была самая разрушительная атака на территории США со времен бомбардировки Перл-Харбор в начале Второй мировой войны.

За прошедшие пятнадцать лет в мире многое изменилось, отметил Обама. Однако, подчеркнул он, «важно помнить и о том, что не претерпело изменений – основные ценности, определяющие нашу сущность как американцев. Жизнестойкость, дающая нам силу».

«Террористам никогда не одолеть Соединенные Штаты», – добавил глава государства.

Госсекретарь Джон Керри написал в своем Твиттере: «11 сентября мы вспоминаем о тех, кого потеряли, тех, кто пытался спасти их. Мы чтим их, борясь за мир, безопасность, справедливость во всем мире».