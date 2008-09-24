Ющенко, Саакашвили и Маккейн обсудили, что будет после выборов в США

В Нью-Йорке состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ и кандидата в Президенты США от Республиканской партии Джона МАККЕЙНА. Во встрече также приняла участие кандидат в вице-президенты от республиканцев Сара ПЕЙЛИН.

Стороны обсудили украинско-американские отношения, в частности, продолжение позитивных тенденций их укрепления после президентских выборов в США, сообщает пресс-служба Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО еще раз подтвердил стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу.

В.ЮЩЕНКО и Д.МАККЕЙН также обсудили вопрос энергетического сотрудничества, в частности, создание общеевропейского энергетического пространства.