Bloomberg: Эрдоган не может позволить себе резкий поворот к Путину

Об этом пишут Джон Фоллэн, Онур Ант и Анна Андрианова в статье "Эрдоган не может позволить себе резкий поворот к Путину", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

По данным Международного валютного фонда, объем торговли между Турцией и Европейским союзом в прошлом году составил $ 147 млрд. С Россией – всего лишь $ 24 млрд. Этот существенный экономический факт опровергает некоторые заявления – две турецкие проправительственные газеты приветствовали "Встречу нового мира" и "Российскую весну" – и заглушает спекуляции по поводу гигантского геополитического сдвига.

Проще говоря, Эрдоган не может себе этого позволить. Его популярность большей частью основана на экономических успехах, приносящих процветание стране, которую часто называют мостом между Востоком и Западом из-за ее стратегического положения. Тем не менее, в этой стране назревает конфликт между силами секуляризма и исламизма, демократией и автократией.

"Суровые реалии укрепляют Турцию на западной орбите, а не на российской", среди них – членство в НАТО и зависимость от американских и европейских технологий для своей военной техники, говорит Фади Хакура, турецкий аналитик Chatham House. Кроме того, "Турция зависит от глобальных финансовых спекулятивных потоков, так называемых "горячих денег", для финансирования своих международных обязательств, и подавляющее их большинство поступает с западных финансовых рынков".

По его словам, объем торговли с ЕС достигает таких масштабов, что Россия не сможет заменить Запад, когда речь пойдет об экономическом будущем Турции. Тем не менее, Россия является одним из важнейших поставщиков энергоресурсов для Турции.

Поворот на Восток

В прошлом месяце произошла неудачная попытка свергнуть правительство. Это стало дополнительным стимулом совершить поворот на восток, к стране, которая сама отвернулась от Запада. Эрдоган приступил к зачистке предполагаемых заговорщиков, выражая презрение западным лидерам, которые холодно отреагировали на его жестокие меры.

Самое удивительное то, насколько быстро произошло сближение. Только в ноябре Турция сбила российский самолет вблизи границы с разрушенной войной Сирией. Забытая международным сообществом и пострадавшая от санкций, Россия выискивала более прочные экономические связи за пределами западной орбиты. После более чем десяти лет, переговоры о вступлении Турции в ЕС почти не продвинулись.

Заявления НАТО

Зарождающиеся отношения не остались без внимания НАТО, созданного в качестве оплота против советской агрессии в период после Второй мировой войны. На следующий день после поездки Эрдогана в Санкт-Петербург, Организация Североатлантического договора назвала Турцию "ценным союзником" и сказала, что ее постоянное членство в военном союзе "не находится под вопросом".

На вопрос, пересматривает ли Турция свое стратегическое направление, пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил журналистам, что "принципиально важно" было выразить "разочарование" в том, что западные союзники не смогли предоставить достаточную поддержку после попытки переворота.

Тем не менее, Калын также подчеркнул, что связи Турции с остальным миром "нельзя назвать нулевыми", и что улучшение отношений с Россией "не является альтернативой Западу". Он назвал это расширением возможностей.

Учитывая их историю (они были конкурирующими империями в течение веков), Россия и Турция вряд ли смогут сохранить союз в долгосрочной перспективе, говорит Вольф-Фабиан Хунгерланд, экономист в Berenberg Bank (Гамбург, Германия). Остаются фундаментальные различия, не в последнюю очередь из-за войны в Сирии, где они борются на разных сторонах.

Но это не означает, что ЕС может просто сидеть сложа руки, учитывая масштабы миграционного кризиса на его границах. В марте ЕС и Турция договорились остановить миграционные потоки через соседнюю Грецию, теперь чиновники опасаются, что это соглашение может оказаться под угрозой.

Вспышка неповиновения и независимости Эрдогана должна послужить "предупредительным выстрелом для ЕС", - сказал Хунгерланд. "У Анкары есть возможность диктовать свои условия на переговорах, поскольку в Турции находятся примерно три миллиона беженцев".

Очевидно, что Путин увидел возможность вбить клин и схватился за нее. Ни один европейский лидер не посещал Турцию после попытки переворота.

"Они звонили по телефону. Хорошо, благодарим вас", - говорил Калын, пресс-секретарь Эрдогана. "Но в такие критические моменты, не так уж сложно посетить Турцию".