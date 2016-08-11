В ООН обвинили Болгарию в осуществлении систематических нарушений прав мигрантов
Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обвинил Болгарию в осуществлении систематических нарушений прав мигрантов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
По его словам, политика Болгарии в сфере миграции "вызывает серьезные сомнения по соблюдению государством норм международного права".
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"Особенно беспокоит то, что важные и влиятельные общественные деятели выразили поддержку незаконным вооруженным отрядам самообороны, которые нагло охотятся на мигрантов вдоль границы между Болгарией и Турцией", - отметил комиссар ООН.
В то же время в МВД Болгарии отметили, что заявление комиссара «не полностью отражает объективную ситуацию в отношении лиц, ищущих убежища в стране".
Напомним, ранее сообщалось, что в Болгарии задержали 4 полицейских из-за нелегальной перевозки мигрантов.