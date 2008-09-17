Россия подписала договоры о дружбе с Абхазией и Южной Осетией

Сегодня в Москве подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Республикой Абхазией, а также между Россией и Республикой Южная Осетия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документы подписал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ с Президентом Абхазии Сергеем БАГАПШЕМ и Президентом Южной Осетии Эдуардом КОКОЙТЫ.

Как заявил Д.МЕДВЕДЕВ журналистам после подписания договоров, для России ключевой задачей на данном этапе является обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии.

В соответствии со статьей 51 Устава ООН, провозглашающей право на индивидуальную или коллективную самооборону, договора предусматривают совместное принятие мер для противодействия актам агрессии против Абхазии и Южной Осетии, включая военную поддержку.

По словам Президента РФ, подписанные соглашения – это логическое следствие развития цепи событий, происходивших в регионе с начала 90-х годов, продолжение усилий, которые предпринимались Россией, начиная с 8 августа текущего года с целью обуздания грузинских агрессоров, возвращения мира и стабильности в Закавказье, создания условий для свободного и демократического развития абхазского и югоосетинского народов.

Он отметил, что прочная безопасность и стабильность – это залог мирной жизни для всех проживающих в регионе народов. «Это важнейшее условие для восстановления доверия и добрососедства, для подъема экономики и социальной сферы обеих республик», - добавил Президент РФ.

Д.МЕДВЕДЕВ также отметил, что на очереди и подписание так называемых отраслевых соглашений о сотрудничестве по самым приоритетным направлениям: это и безопасность, и охрана государственных границ, борьба с терроризмом, таможенная сфера, экономика, инвестиции и другие сферы.

«Агрессии со стороны Грузии (реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают, милитаризация этого государства продолжается) привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений: новой военной авантюры мы не допустим. Иллюзий не должно быть ни у кого», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Д.МЕДВЕДЕВ подписал Указ о признании независимости Республики Южная Осетия и Указ о признании независимости Республики Абхазия.