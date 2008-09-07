Солана надеется на взаимопонимание с Медведевым

Европейский союз подтвердил свое требование относительно выведения российских войск с территории Грузии. После неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС уполномоченный Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана выразил надежду, что президент России Дмитрий Медведев согласится с прибытием в регион европейских наблюдателей и вернет свои войска на позиции, на которых они находились перед возникновением кризиса в августе. В понедельник президент Франции Николя Саркози, который в настоящее время председательствует в ЕС, отправится в Москву для переговоров с Медведевым. Его будет сопровождать Солана и президент Комиссии ЕС Жозе Мануель Баррозу.

Немецкая волна