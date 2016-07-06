В Бельгии получили тюремные сроки 4 джихадиста, связанных с организатором парижских терактов

Как сообщает France 24, подозреваемые были связаны с джихадистами, осуществившими недавние теракты в Париже и Брюсселе, и планировали нападение на полицейских.

В частности, Маруан эль-Бали, Сухеб эль-Абди и Мохамед Аршад приговорены к 16 годам тюрьмы. Кроме того, 8 лет получил алжирец Омар Дамаш, задержанный в Афинах и экстрадированный впоследствие в Бельгию.

По словам судьи, получены доказательства того, что члены ячейки планировала атаку на брюссельский аэропорт "Завентем" такого же рода, как и осуществленная 22 марта нынешнего года, у них было найдено оружие и взрывчатка.

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Отмечается, что двое членов группы были убиты в ходе рейда в Вервье в январе 2015 года, оба они были из брюссельского района Моленбек, где также жили и джихадисты, совершившие впоследствие теракты в Париже и Брюсселе.

По словам прокуроров, группировка из Вервье была своего рода "черновым вариантом" террористической группы, совершившей серию атак в Париже 13 ноября 2015 года.

По их данным, Абдельхамид Абаауд, подозреваемый в организации парижских терактов, также был вовлечен в события в Вервье, лично отдавая приказы членам группы, планировавшей теракты в этом городе. Напомним, сам Абаауд был убит французской полицией в ходе спецоперации в пригороде Парижа Сен-Дени 18 ноября.