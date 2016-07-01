Тайвань по ошибке запустил сверхзвуковую ракету в сторону Китая в день 95-летия Компартии

Инцидент произошел в день, когда в КНР отмечают 95-летие со дня основания Коммунистической партии Китая, сообщает Русская служба BBC.

Ракета была пущена в сторону материковой части Китая и, не преодолев половины Тайваньского пролива, упала в воду в районе Пескадорских островов. Никто в результате инцидента не пострадал.

По словам вице-адмирала Мэй Цзяшу, сейчас ведется расследование инцидента. Пекин пока не прокомментировал случайный пуск Тайванем противокорабельной ракеты. Также пока не ясно, пострадают ли отношения между Пекином и Тайванем из-за инцидента в день 95-летия Компартии Китая.

Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты класса "поверхность-поверхность" Hsiung-feng III были приняты на вооружение ВМС Тайваня в мае 2011 года. Они предназначены для борьбы с китайским авианосцем "Ши Лан". Эти ракеты способны развивать скорость до 2,3 тысячи километров в час и поражать цели на дальности до 80 морских миль (около 150 километров).

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Со стороны материка на остров нацелены сотни китайских ракет.

Китай считает Тайвань частью своей территории, однако в последние годы между поддерживает с ним связи на неофициальном уровне. Посредниками в переговорах между сторонами нередко выступают различные международные организации. Пекин и Тайвань также связывает тесное экономическое партнерство: около 40% тайваньского экспорта приходится на материковый Китай.

В мае в должность главы администрации Тайваня вступила лидер Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая выступает за усиление независимости Тайваня от руководства КНР. Сейчас Цай Инвэнь нет на острове. Сообщается, что она находится в заграничной поездке.