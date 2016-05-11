Эрдоган похвастался мощью своей армии: в Сирии и Ираке силами Турции уничтожены 3 тысячи террористов

Как сообщает Reuters, лидер Турецкого государства заявил, что ни одна другая страна не противостоит так боевикам "Исламского государства", как это делает Турция.

Турция как член НАТО с самого начала неохотно участвовала в возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, которая выступает против "Исламского государства".

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В начале войны в Сирии международное сообщество критиковало Турцию за то, что она не могла остановить поток иностранных боевиков через свою границу в Сирию, которые там присоединились к радикальным группам.

Вместе с тем Турция заявляла, что стране необходимо больше помощи от западных союзников в борьбе с "Исламским государством", особенно рядом с сирийской границей, где турецкий город Килис на протяжении нескольких недель неоднократно подвергался ракетным обстрелам.