Бывший шахтер из Польши делает потрясающие копии предметов и зданий из спичек (фоторепортаж)
16:31, 06 мая 2016Мир
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Бывший шахтер из Польши Януш Урбанский воплощает в жизнь свою мечту построить точные копии предметов, зданий и известных достопримечательностей с помощью одних лишь спичек и клея.
REUTERS
Работает над своей коллекцией Урбанский прямо в своей квартире в польском городе Руда-Сленска.
Для изготовления своих произведений поляк использовал десятки тысяч спичек.
Среди его изделий есть копия моста Золотые ворота в Сан-Франциско, Церкви Святого Духа в родном городе мастера, футбольного стадиона в польском городе Забже, а также шахты, корабля, автомобиля, гитары, шахматной доски с фигурами и других предметов.
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