Бывший шахтер из Польши делает потрясающие копии предметов и зданий из спичек (фоторепортаж)

Работает над своей коллекцией Урбанский прямо в своей квартире в польском городе Руда-Сленска.

Для изготовления своих произведений поляк использовал десятки тысяч спичек.

Среди его изделий есть копия моста Золотые ворота в Сан-Франциско, Церкви Святого Духа в родном городе мастера, футбольного стадиона в польском городе Забже, а также шахты, корабля, автомобиля, гитары, шахматной доски с фигурами и других предметов.

Как сообщал УНИАН, художник-самоучка Ядранко Джорджевич из Боснии и Герцеговины продемонстрировал свои миниатюрные скульптуры, которые он гравирует на грифелях карандашей.