Китай готовит демографический взрыв в граничащих с Россией регионах

Жителям приграничных городов соседнюю с российским Дальним Востоком провинции Хэйлуцзян разрешено рожать до трех детей, что на одного ребенка больше установленного ограничения в Китае, сообщает ZN.UA со ссылкой на издание "Южный Китай".

"Согласно новым правилам, рождение третьего ребенка разрешается для ряда категорий жителей провинции: китайским репатриантам хуацяо, а также переселенцам из Гонконга, Макао и Тайваня, жителям приграничных районов, родителям, чьи дети – инвалиды, парам, где один или двое супругов относятся к нацменьшинствам – орочоны, эвенки, нанайцы, дауры, сибо, россияне", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Китай переориентируется на политику стимулирования роста населения. В частности, власти страны приняли "политику двух детей".