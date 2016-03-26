Штайнмайер: Террористы хотят перенести войну в наши головы, нужно сохранять спокойствие

21:22, 26 марта 2016
Мир
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер убежден, что в борьбе с терроризмом необходимо сохранять "холодную голову". 

REUTERS

Важность рассудительности в непростые для ЕС времена он подчеркнул в обнародованном в субботу, 26 марта, в интервью изданиям медиагруппы Funke, сообщает dw.

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"Террористы с удовольствием перенесли бы войну в наши города и в наши головы, чтобы заставить нас вести себя как во время состояния осады, навязать нам свою искаженную логику насилия и ненависти", - цитирует его слова агентство dpa. Штайнмайер убежден, что с подстрекателями и причинами террора необходимо бороться с "холодной головой", всеми доступными в правовом государстве средствами.

Он предупредил, что даже в Германии нельзя быть абсолютно уверенным в собственной безопасности: "Терроризм не останавливают границы, не остановят его и наши". Однако, отметил Штайнмайер, спецслужбы ФРГ работают хорошо и срывают планы нападающих.

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