Иракские войска отвоевали половину подконтрольных ИГ территорий

Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади журналистам во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Deutsche Welle.

"Территория, которую мы освободили - это больше половины того, что ИГ захватила ранее", - приводит слова главы иракского правительства агентство Reuters. "В этом году мы намерены сделать этот год последним годом существования ИГ в Ираке", - отметил Хайдер аль-Абади.

Читайте такжеИракская армия захватила районы вокруг города Рамади

Ранее в эксклюзивном интервью DW аль-Абади анонсировал скорое начало широкомасштабной операции по освобождению города Мосул на севере Иртака от боевиков ИГ. По его словам, наступление должно начаться, вероятно, в следующем месяце.