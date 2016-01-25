Европейский союз начал работу нового антитеррористического центра

Новый Европейский центр противодействия терроризму создан как часть полицейского агентства Европейского союза, Европола.

Он будет работать в Гааге в Нидерландах в составе 40-50 экспертов по противодействию терроризму, сообщил директор Европола Роб Уэйнрайт.

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Центр будет координировать обмен разведывательными данными, отслеживать иностранных боевиков и источники незаконного финансирования и получения оружия, а также помогать странам-членам Евросоюза в антитеррористических расследованиях.

По словам Уэйнрайт, около пяти тысяч граждан стран ЕС воевали в рядах мусульманских экстремистов в Ираке и Сирии, и многие из этих радикализируемых людей уже вернулись домой.

«Нынешняя угроза требует жесткой и целенаправленной ответа со стороны Евросоюза», – сказал руководитель Европола.

В ЕС сейчас говорят о состоянии самой серьезной террористической угрозы за последние более чем десять лет.