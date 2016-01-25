Обама заявил, что не хотел бы в третий раз становиться президентом

Об этом сообщает ABC News.

По словам Обамы, президентство отнимает много времени от семейной жизни, а Белый дом должен постоянно обновляться «новой энергией и новыми идеями».

Обама добавил, что не стремится на третий срок, поскольку уверен, что ситуация в США стала гораздо лучше, чем когда он впервые стал президентом.

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По словам президента США, счастливым в президентстве, которое заканчивается в январе следующего года, его делает возможность покинуть "пузырь", в котором он находится. Таким "пузырем" является жесткий контроль службы безопасности во время поездок за пределами Белого дома, и это является самым сложным в президентстве.