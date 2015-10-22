Российская авиация сбрасывает на Сирию запрещенные бомбы (фото)

15:08, 22 октября 2015
Мир
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Российская авиация применяет в Сирии кассетные боеприпасы, которые запрещены всеми международными конвенциями.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал в Twitter пользователь с ником AEJKhalil, передает ТСН.

"Фотографии российских кассетных бомб, которые разобрала Сирийская гражданская оборона", - написал AEJKhalil.

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В следующем твите юзер дописал, что бомбу разобрал филиал обороны в Алеппо, поскольку снаряды были направлены на деревню в районе города.

Заметим, что согласно международной конвенции, кассетные боеприпасы являются запрещенными. Однако Россия была среди стран, которые не подписали соответствующую договоренность об отказе от таких снарядов.

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