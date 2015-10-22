Российская авиация сбрасывает на Сирию запрещенные бомбы (фото)
15:08, 22 октября 2015Мир
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Российская авиация применяет в Сирии кассетные боеприпасы, которые запрещены всеми международными конвенциями.
Соответствующие фотодоказательства опубликовал в Twitter пользователь с ником AEJKhalil, передает ТСН.
"Фотографии российских кассетных бомб, которые разобрала Сирийская гражданская оборона", - написал AEJKhalil.
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В следующем твите юзер дописал, что бомбу разобрал филиал обороны в Алеппо, поскольку снаряды были направлены на деревню в районе города.
Заметим, что согласно международной конвенции, кассетные боеприпасы являются запрещенными. Однако Россия была среди стран, которые не подписали соответствующую договоренность об отказе от таких снарядов.
Photos of the #Russia Cluster Bombs that @SyriaCivilDef disassembled. #al_harbi#Aleppo CS #Syria Oct 22 #ptpic.twitter.com/tl7nflVI33
— AEJ خليل ้้้้้็็็็ (@AEJKhalil) October 22, 2015
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