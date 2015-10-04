Число жертв оползня в Гватемале возросло до 56 человек

Число жертв оползня в гватемальском поселке Санта-Катарина-Пинула достигло 56 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Ранее сообщалось о 600 пропавших без вести.

На данный момент пропавшими без вести числятся еще 350 человек, заявил представитель волонтерской пожарной бригады Хулио Санчез (Julio Sanchez).

"Спасательные работы были приостановлены поздним вечером пятницы из-за наступления темноты и возобновлены в субботу утром. По данным агентства, поиском пропавших занимаются работники Красного креста, а также полиция и спасатели. Местные власти сообщают, что в результате оползня более 125 домов оказались под землей", - говорится в сообщении.

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Поток земли и камней полностью разрушил район Кабрай-2 этого поселка. Причиной трагедии стали проливные дожди, приведшие к сходу оползня с близлежащего холма.