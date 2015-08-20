В Словакии столкнулись два самолета, как минимум семь погибших

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на словацкое издание Aktuality.sk.

По информации издания, в результате катастрофы погибли по меньшей мере семь человек.

Всего в самолетах, которые столкнулись на высоте 1300 метров, могло находиться до 40 пассажиров.

Читайте такжеВ Индонезии найдены тела всех 54 жертв крушения самолета

В службе спасения отмечают, что самолеты упали примерно в двух километрах от села Червены Камен (северо-запад Словакии).

Согласно информации источников издания, самолеты совершали тренировочные полеты в рамках подготовки к авиашоу, которое должно состояться на выходных.

Как сообщал УНИАН, в начале августа в баварском лесу на юге Германии разбился американский военный самолет F16, пилоту удалось катапультироваться и он отделался незначительными травмами.