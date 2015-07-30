Талибы выбрали нового лидера после смерти муллы Омара

По данным источников в руководстве движения, его новым лидером стал заместитель муллы Омара Ахтар Мохаммед Мансур.

Накануне власти Афганистана заявили, что лидер талибов умер в 2013 году, передает Русская служба ВВС.

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Мулла Омар привел талибов к победе в междоусобной войне между афганскими вооруженными группировками, вспыхнувшей после вывода из страны советских войск.

Его союз с лидером "Аль-Каиды" Усамой бин Ладеном привел в 2001 году, после нападения "Аль-Каиды" на Нью-Йорк и Вашингтон, к американской интервенции в Афганистан.

С тех пор мулла Омар скрывался, а за его голову американским госдепартаментом была назначена награда в 10 млн долларов.