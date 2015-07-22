США продолжит сотрудничество с Польшей по противоракетной обороне

Об этом заявил заместитель главы офиса госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Джон Хефферн, пишет Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

"Мы хотим продолжать сотрудничество с Польшей по ПРО в рамках НАТО и на двустороннем уровне. Программа в Польше будет продолжена", - сказал он.

Согласно плану, в следующем году должна начаться работа над установлением базы ПРО в польском Редзикове.

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"В следующем году на саммите в Варшаве мы собираемся объявить о временной оперативной готовности системы ПРО НАТО", - отметил Хефферн.

По его словам, недавнее соглашение между "шестеркой" и Ираном касательно ядерной программы Тегерана не повлияет на планы Вашингтона по размещению элементов противоракетной обороны США в Польше и других странах Европы.

Кроме того, он отметил, что военное присутствие США в Польше будет сохраняться столько, сколько это потребуется.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам министра обороны Польши Томаша Семоняка, вопрос размещения военной техники в странах Восточной Европы, в том числе в Польше, США могут принять уже в ближайшие недели.

Семоняк подчеркнул, что информация о расположение тяжелой техники в Польше и странах Балтии не является медийной спекуляцией, поскольку в мае он имел разговор на эту тему с секретарем обороны США Эштоном Картером.