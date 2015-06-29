В Афинах отменили плату за проезд в метро, автобусах и троллейбусах из-за закрытых банков

Власти Греции на неделю отменили плату за проезд в общественном транспорте Афин.

По словам министра транспорта Христоса Спиртзиса, жители города смогут бесплатно ездить на метро, автобусах и троллейбусах. В то же время плату за электрички решено не отменять. Решение вступит в силу в течение дня и будет касаться только столицы страны, поскольку в других городах перевозками занимаются частные компании, передает Русская служба Би-Би-Си.

Министр пояснил, что отмена платы за проезд связана с принятым ранее решением закрыть на неделю банки и ограничить выдачу средств через банкоматы. Власти страны считают, что в таких обстоятельствах должны по возможности облегчить жизнь граждан.

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Решение закрыть банки было принято на фоне слухов о возможном дефолте Греции, вызванных провалом очередного раунда переговоров с ее зарубежными кредиторами. Банки закрыты с целью избежать существенных потерь в случае возникновения панических настроений у населения.

Ограничения по снятию наличных в банкоматах не касаются владельцев банковских карт, выпущенных за пределами Греции.